Une cérémonie de sortie de quatre promotions pour l’année 2019/2020 a été organisée, lundi, à l’Ecole supérieure militaire de l’Information et de la Communication à Sidi Fredj (Alger), après une formation dans plusieurs spécialités de ce domaine. La cérémonie de sortie de ces promotions baptisées du nom du chahid (Boudia Ali) a été présidée par le Général-Major Madi Boualem, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale (MDN).

Il s’agit de la 6e promotion du Cours de Perfectionnement Officiers en Communication, de la 3e promotion du Cours de Spécialisation Officiers en Communication, de la 3e promotion du Brevet Militaire Professionnel N 2, spécialité "Techniques de l'audiovisuel" et de la 6e promotion pour l'obtention du Brevet Militaire Professionnel N 1.

Après le passage en revue des carrés de formations par le Général-Major Madi Boualem, le Commandant de l’ESMIC Hammadi Nemiri a prononcé une allocution dans laquelle il a salué "les efforts ayant permis l’exécution de l’ensemble des programmes de formation et l’organisation des examens en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le pays, et ce, grâce aux instructions et orientations du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) et l’engagement de tous les cadres et enseignants".

Dans ce cadre, le commandant de l’ESMIC a rappelé que "les promotions sortantes ont reçu une formation militaire spécialisée, théorique et pratique, équilibrée et étudiée qui leur permettra d’accomplir leurs missions avec confiance et professionnalisme". "L’exécution des programmes a permis aux élèves d’acquérir des connaissances scientifiques et de développer leurs aptitudes et compétences professionnelles, notamment à la faveur des exercices pratiques organisés dans chaque spécialité, et de surmonter toutes les difficultés psychologiques et techniques au contact des médias et du public", a-t-il souligné, ajoutant qu’ils ont profité d’un grand plusieurs de conférences scientifiques et culturelles, animées par des enseignants militaires et des universitaires au niveau de l’Ecole ou par visioconférence, organisées par des instances relevant de l’ANP".

S’adressant aux promotions sortantes, Le Général Nemiri Hammadi a exhorté les nouveaux diplômés à "mettre à profit leurs connaissances théoriques et pratiques dans l’exercice de leur missions pour parfaire leurs performances et acquérir l’expérience nécessair e en tant que moyens optimaux pour consolider le système de défense, notamment dans aux plan de la communication et l’information afin de lui conférer davantage de professionnalisme".

De même qu’il les a exhorté "au respect des règles d’éthique, à la préservation du secret militaire et à la lutte contre les fléaux et attitudes étrangères à notre religion, aux valeurs nationales et aux traditions de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN).

Après la prestation de serment par les promotions sortantes et la remise de grades et de diplômes aux lauréats, le Général-major Boualem Madi a donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes du nom du Chahid Boudia Ali tombé au champ d’honneur le 22 mars 1959 dans la région de Mascara. La famille du Chahid a été honorée à l’occasion.