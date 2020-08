Le Fonds de financement des start-up sera opérationnel "à partir de la semaine prochaine", a indiqué lundi à Constantine le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start up, Yacine El-Mahdi Oualid.

"Ce Fonds, dédié aux start-up, permettra un financement en adéquation avec la nature et la demande des entreprises innovantes", a précisé le ministre délégué dans un point de presse en marge d’une visite de travail dans la wilaya.

Régi par des mécanismes de financement basés essentiellement sur "le capital risque", ce fonds, un mode de financement spécifique des jeunes entreprises innovantes de haute technologie, "traduit la volonté de l’Etat à investir dans l’énergie, les idées et les projets des jeunes au service de l’économie nationale," a-t-il précisé.

Faisant état de l’existence d’environ 3.000 start-up à l’échelle nationale, Yacine El-Mahdi Oualid a indiqué que le nombre de ces entreprises sera revu à la hausse au fur et à mesure de l’activation des différentes dispositions d’organisation et d’accompagnement et autres facilitations prévues par l’Etat, dont notamment "la levée des contraintes bureaucratiques et l’allègement des charges fiscales." Faisant état de la création prochaine de "zones technologiques" dédiées aux Start-up, le ministre délégué a insisté sur l’importance de ce projet devant répondre à la préoccupation exprimée en matière de foncier et permettre "d’appuyer le climat d’innovation favorisant la compétitivité".

Evoquant la question du cadre légal régissant l’activité des start-up, il a affirmé que l’Etat œuvre à organiser ce domaine "resté longtemps opaque" à travers la promulgation de textes et cadre réglementaires s’adaptant avec le profil spécifique des start-up et protégeant ses progrès.

A l’exposition sur les innovations scientifiques des jeunes, organisée à l’université Salah Boubnider (Constantine3), le ministre délégué s’est dit "impressionné" par la qualité des projets initiés notamment dans le domaine de la biotechnologie.

Au cours d’une rencontre avec les porteurs de projets innovants, tenue à la maison de la culture Malek-Haddad, et suite aux contraintes en rapport avec l’accès aux marchés publics soulevées par les intervenants, Yacine El-Mahdi Oualid a appelé les jeunes à se rapprocher de la cellule de médiation "pour davantage d’efficacité dans la prise en charge des préo ccupations exprimées."