Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, de mener à leur terme les enquêtes diligentées sur les incidents et dysfonctionnements survenus ces dernières semaines et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec "la plus grande fermeté".

"Réagissant d’abord au compte-rendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d’incendies de forêts, de rupture en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux", a précisé un communiqué de la Présidence de la République publié au terme de la réunion.

A ce sujet, le Président Tebboune a enjoint le gouvernement à l’effet de "mener à leur terme les enquêtes diligentées, de porter à la connaissance de la population leurs résultats, preuves à l’appui, et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté", ajoute le communiqué. Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la connaissance des ministres que "des arrestations viennent d’être opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans la même wilaya".