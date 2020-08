Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 178 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route à travers le pays, durant ces dernières 24 heures (du 09 au 10 aout), indique, lundi, un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec 01 personne décédée et 19 autres blessées avec 08 interventions des secours, précise la même source.

Les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Bouira sont intervenus, pour leurs part, pour le repêchage du corps d'un jeune homme âgé de 21 ans décédé noyé dans le barrage d’Oued Lakhal (Sour el Ghozlane).

Durant la même période, concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué 59 opérations de sensibilisation à travers 14 wilayas (47 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Aussi, 95 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas (61communes) ont été effectuées touchant l’ensembles des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisant 407 agents de la Protection civile tout grade confondu, 62 ambulances, 55 engins.

Des dispositifs de surveillances dans 23 sites d’hébergements destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers 08 wilayas : Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipaza, Guelma , Oran, Constantine et Boumerdés, ont été également mis en place.

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile de lutte contre les incendies de forêts et récoltes a enregistré durant la même période 60 incendies, dont 17 incendies de forêts, 17 incendies de maquis, 19 incendies d’herbes, 07 incendies de récoltes, ayant causé des pertes estimées à 116 ha de forêt, 63 ha de maquis, 168 ha d’herbes, 908 arbres fruitiers et 68 palmiers brulés.