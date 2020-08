Sur une avenue menant au Parlement, les manifestants ont jeté des pierres et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser, selon des correspondants de presse sur place, au lendemain de heurts similaires ayant fait des dizaines de blessés.

La Croix-Rouge libanaise a déclaré qu'au moins 238 personnes avaient été blessées pendant les manifestations de samedi.

Certains manifestants ont été arrêtés par les forces de sécurité après être entrés par effraction dans les ministères de l'Economie, des Affaires étrangères, de l'Environnement, de l'Energie et de l'Eau ainsi que dans le bâtiment de l'Association des banques du Liban.

Les manifestants, en colère après les explosions survenues au port de Beyrouth, ont accusé les respons ables de "négligence" et d'"imprudence" alors que les informations préliminaires ont révélé que les explosions meurtrières pourraient avoir été causées par du nitrate d'ammonium stocké depuis 2014 dans un entrepôt du port de Beyrouth.

Les explosions ont fait au moins 158 morts, 6.000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abris, selon un dernier bilan officiel.