Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné dimanche soir "l'attaque terroriste lâche et barbare" dans laquelle huit personnes, dont deux Nigériens et six Français, ont été tuées dimanche dans la zone de Kouré lors d'une excursion touristique.

"Je condamne l'attaque terroriste lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré", a tweeté le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a adressé ses "sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises". D'après une source nigérienne, six Français et deux Nigériens ont été tués lors de cette attaque dans une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministère de l'Intérieur nigérien a indiqué que les huit personnes étaient à bord d'un "véhicule appartenant à l'ONG Acted" quand elles ont été attaquées. "Une enquête et des opérations de ratissage sont en cours", a précisé le ministère.