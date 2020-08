La dyslexie toucherait 10 % des enfants. Présentation de ce trouble spécifique des apprentissages qui touche l’acquisition de la lecture.

La dyslexie fait partie des troubles DYS, les troubles du langage et des apprentissages. C’est un trouble spécifique et durable de l’apprentissage du langage écrit incluant la lecture et l’orthographe chez un enfant qui a une intelligence normale. L’origine de ce trouble est neurologique. Son trait le plus caractéristique ? Le déficit de la conscience phonologique est ce qui explique la grande difficulté à reconnaître les sons composant les mots. La dyslexie se caractérise par des difficultés pour lire de façon fluide, pour décoder un texte et pour orthographier. En plus de la difficulté des apprentissages, la dyslexie peut également engendrer des difficultés relationnelles avec un risque de décrochage et/ou de phobie scolaire.

L'importance des troubles varie selon les personnes, elle a tendance à s’amplifier lorsqu’elle est associée à d’autres troubles « dys ».

Lorsqu’elle n’est pas détectée ou prise en charge correctement, la dyslexie peut entraîner un retard scolaire important. Mais lorsqu’un enfant dyslexique bénéficie de techniques de rééducation adaptées avec un(e) orthophoniste, il peut tout à fait réussir sa scolarité car la prise en charge permet d’améliorer et/ou de compenser les déficiences ! A savoir : plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge et la rééducation seront efficaces. La famille a également un rôle très important pour rassurer et accompagner l’enfant dyslexique.