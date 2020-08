Une campagne de sensibilisation pour la protection du patrimoine forestier a été lancée dimanche à Constantine depuis la forêt de Djebel El Ouahch impliquant le groupement de la gendarmerie nationale et la conservation des forêts, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

Cette campagne qui devra se poursuivre tout au long du mois d’août courant et ciblera les forêts de Constantine intervient conséquemment à la convention signée entre la conservation des forêts et le groupement de la gendarmerie nationale visant "à unir les efforts et initier des actions d’information et de sensibilisation pour la préservation du couvert végétal", a indiqué à l’APS, le chef de bureau de la police judiciaire du groupement territorial de la gendarmerie le lieutenant -colonel , Abderezak Khaldi Il a dans ce sens déclaré que des brigades combinées, entre conservation des forêts et gendarmerie sillonnent les espaces forestiers et de détente de la wilaya et sensibilisent riverains et promeneurs sur "des gestes simples mais salvateurs pour préserver l’environnement". A la forêt de Djebel El Ouahch, la brigade sur le terrain a entamé une communication directe avec les habitants et les promeneurs quant à l’importance de respecter la propreté des lieux et à préserver la faune et la flore notamment les espèces protégées en vertu de la loi, a-t-on encore détaillé. La même source a relevé que les citoyens sont sensibilisés également sur l’importance de développer des réflexes pour lutter contre les incendies en informant sur le numéro vert de la gendarmerie nationale (10 55) notamment sur tout départ de feu pour une intervention efficace notamment en été , soulignant que ces campagnes ambitionnent de "créer un dialogue sur les lieux pour aboutir à des résultats positifs visant à protéger durablement la forêt".

Les citoyens sont aussi sensibilisés sur le respect de la distanciation physique et le port de masque pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on encore ajouté. La wilaya de Constantine totalise un patrimoine forestier de plus de 28.000 hectares répartis sur les forêts de Djebel El Ouahch, El Baâraouia, Chetaba et El M’ridj notamment.