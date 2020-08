La production céréalière dans la wilaya d'El Bayadh a atteint plus de 258 000 quintaux lors de la campagne moisson-battage qui s’est achevée dernièrement, réalisant une augmentation de plus de 30.000 qx par rapport à 2019, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services Agricoles (DSA).

Cette campagne ayant touché une superficie emblavée de plus de 11.000 hectares a permis la production de plus de 153.000 qx d'orge, plus de 68.000 qx de blé dur et plus de 30.000 qx de blé tendre, a indiqué le chef de service régulation de la production et de soutien technique à la DSA, Mohamed Djabri, précisant que la production céréalière, au cours de cette campagne, a augmenté de plus de 33.000 qx par rapport à la saison agricole précédente.

Au cours de cette saison, les régions du nord de la wilaya, dont El Khaiter, Bougtob et Tesmouline, ont enregistré des taux importants de production céréalière qui dépassent 50 % de la production totale réalisée, a-t-il fait savoir.

M. Djabri a attribué cette hausse à la bonne pluviométrie pendant la période de croissance, ainsi qu'à l'utilisation d es techniques d'irrigation modernes dont l’aspersion par pivot dans plusieurs régions dont Bougtob et Brizina.

"L'utilisation de techniques d'irrigation modernes au cours de cette année agricole a contribué à l'augmentation de la superficie irriguée réservée à la céréaliculture d'environ 300 ha", a-t-il affirmé. La superficie totale irriguée a dépassé 5.200 ha dont 2.700 ha dans la région de Bougtob, de même que celle de semences traitées et autres intrants, selon la même source.

La Direction des services agricoles a également pris un nombre de mesures au profit des producteurs de cette filière pour faciliter le transfert de leurs produits au niveau de la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Saida.