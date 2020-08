"Nous avons commencé à recevoir des aides à partir d'hier samedi", a affirmé ce responsable à l’APS, précisant que celles-ci consistent en "diverses denrées alimentaires, de l’eau minérale, du lait, de la literie et 100 tentes pour abriter les familles touchées".

Soulignant que ces camions proviennent des wilayas d'Alger, Sétif, M’sila et Jijel, M. Kenzi a déclaré que ces aides ont été acheminées vers la commune de Oued Endja (à l'Ouest de Mila) pour y être rassemblées. Concernant la prise en charge des familles affectées par les deux séismes, le même responsable a assuré que "depuis vendredi soir dernier, des dizaines de familles ont été hébergées dans des structures pour jeunes et dans l’enceinte du stade chahid Belaid Belkacem, au chef-lieu de wilaya". Selon le président de la co mmission de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) de Mila, Mimoun Benabderrahmane, "170 tentes ont été installées à ce jour dans le stade et sont toutes occupées par les familles évacuées de leurs maisons endommagées".

Précisant en outre que "certaines tentes abritent entre 2 à 3 familles", il a soutenu que "l’afflux des sinistrés des deux secousses de vendredi dernier s’est poursuivi cet après-midi".

A noter que les autorités locales et les instances concernées s'emploient à accueillir et à prendre en charge les citoyens impactés, notamment à travers la mise en place d’un centre médical de la protection civile au stade Belaid Belkacem, en plus de la distribution de repas et de l'eau aux sinistrés.