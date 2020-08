Une fusillade dans le sud est de Washington au Etats-Unis a fait un mort et au moins 20 blessés, a indiqué dimanche la police locale. "Des tirs ont été entendus aux alentours d'une heure du matin dimanche (5h GMT) dans un quartier résidentiel", a indiqué la police de Washington.

Selon la même source, un adolescent de 17 ans a trouvé la mort et au moins 20 personnes ont été blessées lors de cette fusillade. Au moins neuf personnes ont été évacuées vers des hôpitaux proches après la fusillade, selon un porte-parole de la police, cité par la radio WTOP-FM affiliée à la chaîne d'informations CNN.

"J'ai vu une jeune femme, on lui a tiré dans la jambe. Un jeune homme, était allongé sur sa voiture (...) on aurait dit des mitrailleuses", a confié à la radio, un habitant du quartier. Il a également révélé à WTOP-FM que l'incident s'était produit à une fête d'anniversaire.