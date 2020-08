Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain s'élève à 1.036.564, a annoncé dimanche le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, une agence sanitaire spécialisée qui dépend de la Commission de l'Union africaine (UA), a indiqué dans une mise à jour que le nombre total de cas confirmés de COVID-19 était passé de 1.022.084 samedi à 1.036.564 dimanche, soit 14.480 nouveaux cas en 24 heures.

Le nombre total de décès causés par la pandémie a quant à lui augmenté de 505, passant de 22.461 samedi à 22.966 dimanche, selon le CDC Afrique.

L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également indiqué que 723.040 personnes infectées par le COVID-19 s'étaient à ce jour rétablies en Afrique. Avec 553.188 cas de COVID-19, l'Afrique du Sud est à ce jour le pays le plus touché d'Afrique en termes de cas confirmés.