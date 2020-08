Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé lundi avoir reçu le signalement de 49 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur la partie continentale dimanche, dont 35 cas importés et 14 cas locaux.

Les 14 cas locaux ont tous été annoncés dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, a indiqué la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Dimanche, un nouveau cas suspect importé a été rapporté à Shanghai, et aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré, a noté la commission.

Dimanche, 64 patients atteints du COVID-19 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, a déclaré la commission. Dimanche en fin de journée, un total de 2.169 cas importés avaient été signalés sur la partie continentale.

Parmi eux, 2.037 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, et 132 sont toujours hospitalisés, dont un dans un état grave.

Aucun décès n'a été signalé parmi les cas importés. Dimanche, le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 84.668. Sur ce total, 802 patients sont encore hospitalisés, dont 41 dans un état grave. En tout, 79.232 person nes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement, et 4.634 personnes sont décédées de la maladie sur la partie continentale de la Chine, a indiqué la commission. Un total de sept personnes étaient toujours suspectées d'infection par le virus sur la partie continentale de la Chine. Selon la commission, un total de 24.055 contacts étroits étaient toujours en observation médicale, alors que 2.305 personnes sont sorties d'observation médicale dimanche. Dimanche également, 31 nouveaux cas asymptomatiques, dont 24 importés, ont été recensés sur la partie continentale, et trois cas asymptomatique ont été reclassés comme cas confirmés. La commission a indiqué que 283 cas asymptomatiques, dont 136 importés, étaient toujours en observation médicale.