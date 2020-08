Le Pérou a recensé dimanche un record quotidien de 228 morts dus au coronavirus, pour un total de 21.072 décès, l'épidémie accélérant à la faveur du déconfinement partiel de la population, ont annoncé les autorités. Ce nouveau record dépasse de trois unités celui de vendredi.

Certains médias et des opposants au pouvoir estiment par ailleurs que le total des morts approche en réalité les 50.000 si l'on prend en compte les décès suspects. Le total des cas de contaminations s'élève à 478.024, dont 7.012 nouveaux répertoriés dimanche, selon le ministère de la Santé. Le Pérou, qui compte 33 millions d'habitants, est le troisième pays d'Amérique latine en termes de décès et d'infections, derrière le Brésil et le Mexique.

Le rebond de l'épidémie constaté début août au Pérou intervient cinq semaines après la fin d'un long confinement national. Le gouvernement n'écarte pas l'éventualité de renforcer les mesures de distanciation sociale et d'étendre les couvre-feux nocturnes, voire d'interdire de sortir de chez soi le dimanche. Vendredi, certaines régions ont d'ailleurs été reconfinées, et le gouvernement a prolongé l'urgence sa nitaire jusqu'au 31 août, le couvre-feu et la fermeture des frontières. Les restaurants ont rouvert en juillet et les voyages aériens et terrestres nationaux ont repris, mais les cours scolaires sont suspendus pour le reste de l'année. L'économie péruvienne a été durement touchée par la longue quarantaine. Les autorités ont suspendu le championnat de football quelques heures après sa reprise après les attroupements de supporters du club Universitario à proximité du stade national de Lima. La presse a par ailleurs diffusé dimanche des images de groupes de personnes sans masque sur des plages de la capitale péruvienne, alors que son port est obligatoire dans le pays.