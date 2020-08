On le sait : les femmes enceintes souffrent souvent d'anémie. D'après une nouvelle étude menée en Belgique, une future maman sur trois serait concernée.

Les chiffres viennent tout juste de tomber. D'après une récente étude menée par le Centre Hospitalier Universitaire de Bruxelles (en Belgique), plus d'un tiers des femmes enceintes manquent de fer.

Or, cet oligo-élément est essentiel au bon développement du cerveau du bébé, en particulier au cours du premier trimestre de grossesse... De plus, en septembre 2014, une étude américaine avait montré que le risque d'autisme chez l'enfant était multiplié par 5 lorsque la maman avait manqué de fer au cours de sa grossesse. Un sujet qu'il faut donc prendre au sérieux ! Les recherches ont été conduites sur un échantillon représentatif de 1900 femmes, européennes et enceintes. L'âge des volontaires et leur indice de masse corporelle (IMC) a aussi été pris en compte. Résultat ? 35 % des participantes présentaient une carence en fer plus ou moins sévère. Et parmi elles, 20 % souffraient également d'hypothyroïdie.

DINDE, SARDINES, TOFU...

En effet, le fer est impliqué dans le bon fonctionnement de la glande thyroïde : lorsqu'il vient à manquer, la production de triiodothyronine et de thyroxine (deux hormones souvent abrégées T3 et T4) diminue. Cette condition se traduit généralement par une fatigue importante, une hypothermie, un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie) et/ou une prise de poids.

Chez les femmes enceintes, les apports nutritionnels recommandés (ANR) sont de l'ordre de 30 mg de fer par jour. Pour faire le plein, n'hésitez pas à adapter votre alimentation : régalez-vous de dinde, de sardines, de tofu, de lentilles, d'épinards, de haricots blancs...

En revanche, les abats et les fruits de mer sont vivement déconseillés. Attention : à l'inverse, un excès de fer peut également nuire à la santé de la femme enceinte - d'après certains spécialistes, il y aurait un risque de troubles cardiovasculaires.