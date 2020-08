Une fatigue inhabituelle, un essoufflement, un teint pâle sont des signes d’anémie par manque de fer. Des troubles de la mémoire, une baisse des performances intellectuelles, une chute de cheveux, une plus grande vulnérabilité aux infections peuvent aussi indiquer un manque de fer.

Pourquoi les femmes sont-elles plus exposées ?

Tout simplement parce que de l’adolescence à la ménopause, leurs règles entraînent des pertes en fer non négligeables. Les femmes qui présentent des fibromes de l’utérus sont particulièrement à risque, car elles perdent beaucoup plus de sang lors de leurs règles, ce qui retentit sur leurs réserves en fer. Le risque de carence augmente aussi en cas de grossesses rapprochées.

Existe-t-il d’autres situations à risque ?

En période de croissance, les besoins en fer sont très importants. Et au cours de la vie, toutes les maladies qui peuvent occasionner des saignements répétés (ulcères, hémorroïdes, cancers, maladies inflammatoires…) font courir le risque d’un déficit en fer. On y pense aussi chez les personnes âgées qui mangent trop peu.

La pratique du sport peut-elle être en cause ?

Oui. C’est le cas, par exemple, de la course à pied. L’impact répété des pieds sur le sol crée des microtraumatismes qui « éclatent » les globules rouges.

Une transpiration excessive lors de l’effort serait aussi en cause. Sans oublier que ceux qui se serrent la ceinture en vue d’une compétition peuvent, du même coup, se priver de ce précieux fer, par la faute d’un régime trop restrictif.

On dose quoi exactement pour être fixé ?

Seule une prise de sang permet de savoir si on manque vraiment de fer. Le médecin généraliste en demande une quand il constate une fatigue ou une pâleur anormale. Mais, plus que le fer, c’est la ferritine qui doit être dosée. Cette protéine, qui permet le stockage du fer est, en effet, le témoin de nos réserves. Dans certains cas, ce dosage peut être complété par celui du fer et de la transferrine, la protéine qui assure le transport du fer dans l’organisme.