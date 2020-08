Une caravane de solidarité contenant différentes aides a été acheminée en urgence de Sétif vers la wilaya de Mila suite aux deux secousses telluriques enregistrées et qui avaient causé des dégâts matériels, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Contenant 100 tentes, un millier de couvertures et 1.000 colis de denrées alimentaires, cette caravane de solidarité a pris le départ vers Mila dans la soirée du vendredi, a-t-on précisé à l’APS. Cette initiative intervient, selon la même source, conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, s’agissant des opérations de solidarité inter wilayas visant à aider les sinistrés touchés par ces secousses telluriques. Pour rappel, la wilaya de Mila a enregistré vendredi matin deux secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l'échelle de Richter à 07h15 et 12h13 dont l’épicentre a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour la première, et à 3 km au Sud de Hammala pour la deuxième. Le tremblement de terre a causé l’effondrement total de 2 mais ons situées au Vieux Mila, une construction de 4 étages à la cité El Kherba, au chef lieu de wilaya, et des effondrements partiels de 15 maisons à la vielle ville, 11 à El Kherba et 5 à la cité Ksar El Ma à la commune de Mila, selon le bilan des services de la protection civile.