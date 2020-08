Le port de pêche d'Oran a fait l'objet samedi d'une vaste opération de nettoiement et de désinfection dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

L'Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche d'Oran, la chambre de la pêche, les associations professionnelles et les associations locales activant dans le domaine de la protection du milieu marin dont "Phénicia", "Les Amis de la mer", "Berbarous", "Le Dauphin d’or" et "l’Etoile de mer" ont participé à cette opération de désinfection et de stérilisation touchant les bateaux de pêche, les installations d'accostage, les bâtiments et les structures des ports de pêche. Les initiateurs de cette opération, qui a vu la mobilisation de plusieurs engins, camions et véhicules équipés de moyens de désinfection et de stérilisation, ont saisi l'occasion pour lancer une campagne de sensibilisation auprès des professionnels de la pêche, les exhortant à respecter strictement les mesures de prévention pour faire face à la propagation de la pandémie. Le port de pêche d'Oran s'étend sur plus de huit (08) hectares où activent plus de 3.000 marins aux côtés d'autres opérateurs, a indiqué le directeur de l'EGPP d'Oran, Ouarab Kamel.