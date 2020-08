Une vaste opération de nettoyage et de curage du cours d’eau de Bordj Semar, une agglomération urbaine relevant de la commune côtière d’El Chatt (El Tarf), a été lancée samedi par le wali Harfouche Benarar.

Destinée à débarrasser ce cours d’eau, qui traverse cette localité, des détritus et nombreuses ordures qui défigurent l’environnement et risquent de poser un véritable problème de santé publique, cette opération a nécessité la mobilisation de nombreux moyens humains et matériels, a indiqué le directeur local des ressources en eaux (DRE), Abdelhamid Azza. Deux (02) pelles ainsi que six (06) camions, un (01) rétro-chargeur et 15 ouvriers ont été mobilisés dans le cadre de cette action de salubrité publique à laquelle participent principalement les services de la DRE, le centre d’enfouissement technique (CET) et les Directions de l’environnement, de l’urbanisme et la construction (DUAC), ainsi que l’Office national d’assainissement (ONA), a précisé le DRE."Les travaux se poursuivront jusqu’à l’éradication totale de tous les détritus accumulées dans ce cours d’eau, transformant les lieux e n un véritable dépotoir à ciel ouvert," a affirmé la même source. Cette situation a été longtemps dénoncée par les habitants de cette agglomération qui craignaient pour leurs vies, notamment en cette période de crise sanitaire. D’autres moyens, plus consistants, viendront renforcer "dès demain dimanche ceux déjà mobilisés pour un premier temps, dans le cadre de cette opération de curage et de réhabilitation de cet espace", a indiqué Abdelhamid Azza. La décision de curer ce cours d’eau, devenu un dépotoir par certains habitants peu soucieux de l’hygiène du cadre de vie, a été prise lors d’une récente visite de travail et d’inspection du chef de l’exécutif local, ciblant cette partie ouest de la wilaya, qui avait donné le coup d’envoi des travaux dans la matinée, a-t-on indiqué. Une étude technique recensant l’ensemble des points noirs à l’origine de cette situation sera élaborée "prochainement" dans l’objectif de mettre fin à l’insalubrité relevée au niveau de ce cours d’eau.