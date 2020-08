Accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et du ministre des Ressources en Eau, Arezki Barraki, M. Chiali a précisé que "les spécialistes ayant examiné les deux ponts d’Oued Rhumel et d’Oued Dhib proches de l’épicentre du séisme localisé dans la commune de Hamala ont affirmé qu’aucun dégât n’y a été enregistré". Concernant les routes détériorées du fait de la puissance des deux secousses, le ministre a précisé que "ces dégâts sont superficiels et seront traités et réhabilités dans les plus proches délais", considérant que cette réhabilitation ne nécessitera pas de grands montants. Il a aussi relevé que des enveloppes financières seront octroyées "prochainement" au secteur des travaux publics et a ajouté que sa visite aujourd’hui à Mila en compagnie de deux autres ministres qui intervient après celle effectuée vendredi par une autre délégation ministérielle montre "le grand intérêt accordé par l’Etat à la prise en charge des préoccupations des citoyens sinistrés ".

M. Chiali a également souligné que "les services de son département coordonnent avec les autorités de la wilaya pour donner la priorité à la réalisation d’une opération de doublement de la route reliant Mila à l’autoroute Est/Ouest".

Il a déclaré que le projet de doublement sur 12 km de la route entre Ferdoua (commune de Sidi Merouane) et le centre universitaire Abdelhafid Boussouf à 90 % terminé sera "réceptionné dans deux mois". A noter qu’au début de sa visite, la délégation ministérielle a suivi au siège de la wilaya un exposé du bilan préliminaire sur les constructions affectées par les deux secousses de vendredi et s’est rendue à la cité El Kherba pour y constater les effets du séisme et écouter les préoccupations des citoyens.