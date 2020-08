Le champion du monde du 3000m steeple, Conseslus Kipruto, a annoncé samedi qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'il ne participerait donc pas au meeting de Ligue de Diamant, prévu à Monaco la semaine prochaine.

Le Kényan de 25 ans, médaillé d'or aux JO-2016, a découvert avoir contracté le coronavirus, dans le cadre d'un test obligatoire préalable à la compétition, mené vendredi à Eldoret, dans l'ouest du Kenya. Kipruto, qui était une des têtes d'affiche à Monaco, faisait partie des 11 athlètes kényans qui ont obtenu un visa pour participer au meeting, qui doit débuter vendredi.

L'athlète a précisé sur Instagram qu'il ne ressentait aucun symptôme de la maladie. Monaco est le premier meeting de la saison en Ligue de Diamant, série reine de l'athlétisme mondial dont le calendrier a dû être fortement remanié en raison du nouveau coronavirus.

Après lui, suivront Stockholm (23 août), Bruxelles (4 septembre) et Rome/Naples (17 septembre).

Le meeting de Doha, prévu initialement le 9 octobre, a finalement été décalé au 25 septembre. La Ligue de Diamant se terminera en Chine le 17 octobre, dans une v ille qui reste à déterminer. Six étapes ont été annulées jusqu'à présent en raison de la crise sanitaire : Eugene (Etats-Unis), Londres, Paris, Rabat, Gateshead (Grande-Bretagne) et Shanghai (Chine).