Le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia) a créé la surprise en s'offrant samedi la pole position du Grand Prix moto de République tchèque, troisième manche de la saison de MotoGP, devant son compatriote et leader du championnat Fabio Quartararo (Yamaha-SRT). Cette sixième pole en MotoGP arrive après une année 2019 compliquée pour Zarco, qui s'était séparé de KTM en milieu de saison faute de résultats.

Après une pige chez Honda-LCR en fin d'année, le pilote de 30 ans a retrouvé en 2020 une place de titulaire chez la modeste équipe Ducati-Avintia, qui n'avait encore jamais connu les honneurs de la pole, avec l'objectif de conquérir une meilleure moto l'an prochain chez la marque italienne. Franco Morbidelli, l'équipier italien de Quartararo, partagera la première ligne avec les deux Français dimanche. La deuxième ligne sera occupée par trois Espagnols, Aleix Espargaro (Aprilia), Maverick Vinales (Yamaha), principal concurrent de «Quarta» au classement des pilotes, et Pol Espargaro (KTM). A noter également la présence en dixième position de l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), qui peut conquérir ce wee k-end son 200e podium parmi l'élite, après être remonté sur la boîte pour la première fois depuis quinze mois il y a deux semaines en Espagne. Grosse déception par contre pour l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), qui ne s'élancera que de la 18e place sur la grille. On attendait mieux de l'actuel troisième du classement des pilotes, vainqueur sur le circuit tchèque de Brno en 2018 et deuxième en 2019. Le champion en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), est forfait après avoir été réopéré lundi d'une fracture de l'humérus droit. Il est remplacé par l'Allemand Stefan Bradl. C'est aussi le cas de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac), tombé vendredi aux essais libres et victime d'une fracture du tibia droit. Bagnaia ne sera pas remplacé dimanche mais le pilote d'essais italien Michele Pirro prendra sa place le week-end prochain en Autriche. Poleman et vainqueur des deux premières manches (sur 14) de la saison, toutes les deux courues à Jerez (Espagne) à huis clos - comme ce week-end - en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, Quartararo mène le classement des pilotes avec 10 points d'avance sur Vinales et 24 sur Dovizioso.