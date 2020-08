La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Anez, a lancé un appel pour un dialogue politique national axé sur les élections générales, dont le report de septembre à octobre en raison de la pandémie de Covid-19 a déclenché des manifestations dans le pays, selon les médias.

L'appel au dialogue a été adressé samedi aux dirigeants syndicaux, principal soutien des manifestations, aux membres du corps électoral, aux candidats et aux présidents des chambres des députés, Sergio Choque, et des sénateurs, Eva Copa, ont indiqué les médias citant une note de la présidente. De même, l'église catholique a été invitée à participer au dialogue, prévu dimanche, en tant qu'observateur, selon cette note signée par Mme Anez, également candidate de l'Alliance Juntos. L'objectif de la réunion "est de confirmer la date des élections et de mettre fin aux blocages", a écrit la présidente dans sa convocation. "J'appelle à ce dialogue en pensant à la vie, en pensant à la santé, en pensant à la démocratie et en pensant à la paix sociale", a-t-elle ajouté. Plusieurs manifestations et blocages ro utiers ont été enregistrés depuis lundi dernier contre le report du 6 septembre au 18 octobre des élections générales en Bolivie. Ces blocages ont fortement impacté l'approvisionnement en oxygène médical vers les centres hospitaliers en charge du traitement des cas critiques du Covid-19. Les élections générales en Bolivie visent à élire le chef de l'Etat, le vice-président ainsi que 36 sénateurs et 120 députés.