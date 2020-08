Le président kényan Uhuru Kenyatta a encouragé samedi les touristes à revenir au Kenya, affirmant que le pays est sûr et son économie ouverte, ont rapporté des médias locaux.

"Vous pouvez voyager, vous pouvez vous déplacer", a déclaré M. Kenyatta dans un communiqué, s'adressant aux touristes Kényans mais aussi aux visiteurs étrangers. Le Kenya a repris ses vols internationaux et nationaux le 1er août dans le cadre d'une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. "La sécurité n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. C'est un choix individuel", a-t-il ajouté, rappelant que chacun doit suivre les mesures de précaution pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Le Kenya a enregistré 699 nouvelles infections au Covid-19 samedi, portant officiellement le nombre de cas à 25.837 et 418 décès. Début juillet, M. Kenyatta avait levé l'interdiction de quitter ou de se rendre à Nairobi et Mombasa, les deux plus grandes villes du pays et principaux foyers de l'épidémie.

Ces mesures d'assouplissement faisaient suite à une forte pression du secteur privé pour rouvrir l'économie. Le tourisme est une source importante de revenus pour ce pays d'Afrique de l'est.

La fermeture des frontières et les restrictions de voyage avaient durement frappé les opérateurs. Le secteur a perdu 750 millions de dollars cette année, soit environ la moitié du total des revenus de 2019, selon une estimation du ministère du Tourisme kényan.