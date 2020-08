Le groupe de santé allemand Healthineers a annoncé dimanche son intention d’acquérir l’américain Varian Medical Systems dans une opération valorisant le fabricant de dispositif et de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d’euros).

Selon le projet d’accord, qui vise à créer le leader mondial des solutions de traitement du cancer, Healthineers propose de racheter l’intégralité des actions Varian pour 177,50 dollars pièce en cash, ce qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture de la société américaine vendredi.

Le groupe industriel diversifié Siemens, qui s’était désengagé de Healthineers en 2018 tout en y conservant une participation de contrôle, apportera un financement relais de 15,2 milliards d’euros pour l’opération qui doit donner naissance à un leader mondial des solutions de soins pour le cancer d’ici 2025.

"Avec ce rachat, nous renforçons significativemnet notre position - en plus de la cardiologie et de la neurologie - sur le segment de l’oncologie", a indiqué dans une interview le directeur financier de Healthineers, Jochen Schmitz.

Le projet d’acquisition, révélé par Bloomberg, doit encore recevoir le feu vert des actionnaires de Varian et des autorités de tutelle.

Il pourrait être clôturé au premier semestre 2021 et être relutif pour le bénéfice net par action ajusté de Siemens Healthineers à un horizon de 12 mois après la clôture.