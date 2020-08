Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées lorsqu'un avion de ligne de la compagnie Air India Express a quitté vendredi soir la piste, se brisant en deux après avoir atterri en pleine tempête dans le Sud de l'Inde.

Le ministre de l'Aviation Hardeep Singh Puri qui a visité samedi le site de la catastrophe a annoncé que les boîtes noires de l'avion, qui enregistrent les données du vol et les conversations dans le cockpit, avaient été découvertes, ce qui facilitera l'enquête sur les causes de l'accident. Le Boeing 737 de la compagnie Air India Express, un vol spécial venu de Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à l'étranger par la pandémie, a dépassé vendredi soir la piste de l'aéroport de Kozhikode, dans l'Etat du Kerala (Sud de l'Inde), dévalé une pente raide et s'est disloqué. L'avion transportait 190 personnes, équipage inclus, selon le dernier bilan des autorités. "Le carburant s'est répandu, c'est un miracle que l'avion n'ait pas pris feu. Le bilan aurait pu être bien pire", a déclaré un responsable des secours sur place. Un passager, Ren jith Panangad, 34 ans, se souvient que l'appareil a touché le sol, puis c'est le "trou de mémoire". "Après l'accident, l'issue de secours s'est ouverte et je me suis extirpé" de la carcasse, raconte-t-il depuis son lit d'hôpital à Kozhikode. "L'avant de l'avion avait disparu", dit-il, "je suis toujours sous le choc". L'impact a été si brutal que le nez de l'avion s'est retrouvé projeté à 20 mètres du reste de l'appareil. "Nous n'entendions que des cris partout. Les gens étaient couverts de sang, certains avaient des fractures, d'autres étaient inconscients", décrit Fazal Puthiyakath, un habitant de 32 ans arrivé parmi les premiers sur place. Dix-huit personnes ont été tuées, selon le ministre de l'Aviation, et 22 personnes restent dans un état critique, selon les autorités locales.