Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 142 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus au cours des dernières 24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

L'accident ayant provoqué le plus de victimes s'est produit dans la wilaya d'El Oued, avec 3 personnes décédées, suite à une collision entre 2 véhicules sur la RN N 48, dans la commune d'El Hamria, dans la daira d'El Rekiba.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour procéder à l'extinction de 40 incendies de forêt et de récolte.

Ces incendies ont causé des pertes estimées à 209 ha de forêt, 322 ha de maquis, 115 ha d'herbes, 1.500 bottes de foins et 1.742 arbres fruitiers.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué au cours des dernières 24 heures 77 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (52 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique. Ces unités ont effectué, en outre, 85 opérations de désinfection générale à travers 15 wilayas (51 communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés ainsi que les quartiers résidentiels.

Ces deux opérations ont mobilisé 412 agents, 70 ambulances et 51 engins.

Les services de la Protection civile ont procédé, d'autre part, à la mise en place de dispositifs de surveillance dans 18 sites d'hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés, à travers 6 wilayas: Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipasa, Guelma et Oran.