Une campagne de sensibilisation pour la prévention des feux de forêts a été lancée vendredi par la protection civile pour toucher 40 villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi du chargé de communication de ce corps constitué le capitaine Kamel Bouchakor.

Cette campagne, la deuxième après celle organisée par la wilaya en juin dernier, a été lancée à travers 28 communes à haut risque d’incendie pour sensibiliser la population notamment sur la nécessité de désherber sans recourir à l’incinération.

"Durant les incendies enregistrés dernièrement dans la wilaya, nous avons constaté que cette mesure a été effectuée partiellement, d’où la décision d’organiser une nouvelle campagne de sensibilisation sur ce thème," a-t-il dit.

Le capitaine Bouchakor a indiqué que lors des interventions de la protection civile pour l’extinction des incendies, il a été constaté que "dans certains villages et des localités touchés par les feux, des maisons sont encore entourées de végétation hautement inflammables," d’où, a-t-il ajouté, la décision d ’organiser cette deuxième campagne de sensibilisation.

Dans le cadre de cette campagne, entamée vendredi à partir du village Tizi N’targa dans la commune de Mekla, une quarantaine de villages de la wilaya classés à haut risque d’incendies sera sillonnée pendant 10 jours par les officiers et agents de la protection civile, pour insister sur la nécessité de procéder à un désherbage manuel et non par le feu.

A ce propos, le capitaine Bouchakor a observé que durant les incendies derniers, il a été constaté que certains sinistres ont eu comme départ des opérations de désherbage par le feu qui avaient échappé au contrôle de ceux qui effectuaient l'opération d'incinération à cause, notamment, de la canicule et du vent, a-t-il relevé.

Durant l’opération de sensibilisation à Tizi N’targa, les citoyens qui avaient salué les efforts de la protection civile dans la lutte contre les incendies de forêts et exprimé leur respect à ce corps, ont notamment insisté sur l’ouverture d’accès à leurs champs pour qu’ils puissent s’y rendre afin de les nettoyer.