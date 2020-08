Près de 900 agents ont été mobilisés par la direction des Affaires religieuses de la wilaya de Blida pour organiser l’entrée des fidèles aux mosquées, en prévision de leur réouverture à partir de samedi prochain et dans le cadre de l’application des mesures de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus, selon le directeur des Affaires religieuses de la wilaya, Kamel Belassel.

En marge de l’inspection du wali de Blida, Kamel Nouicer des préparatifs en cours pour la réouverture progressive des mosquées, M. Belassel a affirmé à l’APS la mobilisation de près de 900 agents répartis, à travers 114 mosquées concernées par la réouverture sur les 341 établissements religieux que compte la wilaya.

Ces agents, en majorité des jeunes bénévoles, veilleront à l’organisation des fidèles à l’entrée et à la sortie des mosquées pour éviter d’éventuels regroupements, et au respect des mesures de précaution, notamment le port obligatoire du masque de protection et la distanciation physique, a-t-il souligné. Des campagnes de sensibilisation et d’orientation seront également organisée s en faveur des fidèles, par des représentants d’associations et des membres de la société civile, avec la participation des Imams, a ajouté le même responsable. Dans ce sillage, M. Belassel a fait état du parachèvement de tous les préparatifs au niveau des mosquées concernées par la décision de réouverture, tels le retrait de toutes les copies du Saint Coran et des Misbahas, afin d'éviter leur utilisation par plus d'une personne, et la désinfection et l'aération des mosquées, en sus du marquage au sol pour respecter la distanciation physique. Dans un communiqué rendu public samedi, le Premier ministère a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant "ouverture graduelle et contrôlée des mosquées", dans "le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de la pandémie de Covid-19", ajoutant qu'il "demeure entendu que le non respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, la fermeture immédiate de la mosquée concernée sera prononcée".

"Dans une première étape et dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile, ne seront concernées que les mosquées ayant une capacité supérieure à 1.000 fidèles et exclusivement pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à partir du samedi 15 août 2020 durant toute s les journées de la semaine, à l’exception du vendredi où seules les prières du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies", a précisé la source.