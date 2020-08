Accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali, M.

Barraki a salué, sur le même site ayant connu plusieurs ruptures sur la canalisation de transfert d’eau, l’initiative ayant permis de mobiliser 20 camions-citernes de plusieurs wilayas pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants du vieux Mila et de la cité El Kherba.

Il a exhorté les responsables locaux "à mobiliser davantage de camions-citernes en cas de besoin".

La délégation ministérielle a assisté, sur site, à une opération de réparation d’une panne sur une canalisation de transfert d’eau rompue à sept endroits différents dont quatre réparés, le reste devan t l’être "d’ici demain dimanche", selon les explications données à l’occasion. Concernant la rupture de la canalisation alimentant le château d’eau (2x3000 m3) de la cité El Kherba sous l’effet des deux secousses, le ministre a donné des instructions pour brancher cette canalisation directement sur le réseau alimentant le quartier en attendant l’expertise technique sur l’état du château d’eau. La délégation s’est également enquise des travaux confiés à trois entreprises nationales pour le raccordement du château d’eau 2x3000 m3 au second château d’eau 1000 m3 devant permettre la reprise de l’alimentation en eau potable de la cité El Kherba. A noter qu’au début de sa visite dans la wilaya, la délégation ministérielle a suivi, au siège de la wilaya, un exposé sur le bilan préliminaire des constructions affectées par les deux secousses de vendredi, avant de se rendre à la cité El Kherba pour y constater les effets du séisme et s'enquérir des préoccupations des citoyens.