Le Chili a franchi samedi le cap des 10.000 morts dues au nouveau coronavirus, cinq mois après l'apparition du premier cas dans ce pays latino-américain, l'un des plus touchés dans la région, a annoncé le ministre de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 53 nouveaux décès, portant le bilan total des morts à 10.011.

Au cours de la même période, les autorités ont recensé 2.201 nouveaux cas de contamination, portant le total à plus de 370.000, a déclaré au cours d'une conférence de presse le ministre Enrique Paris.

Mais le bilan des morts du virus au Chili atteint 13.426 si on inclut les morts suspectes, selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ce cas de figure, le Chili, qui compte 18 millions d'habitants, atteint un taux de 523,7 morts pour un million d'habitants, un chiffre supérieur aux 468,4 morts pour un million du Brésil.

Celui-ci, qui compte 212 millions d'habitants est le pays d'Amérique latine le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 100.000 morts et le deuxième dans le monde pour le nombre des cas de contamination (près de trois millions) derrière le s Etats-Unis (4,8 millions de cas), selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.