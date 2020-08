Les autorités des Philippines ont réimposé un strict reconfinement des habitants sur une large partie du pays, selon des sources médiatiques locales.

Plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la population, sont de nouveau contraintes de rester chez elles, sauf motif impérieux ou pour des achats alimentaires.

Avec seulement 24 heures de préavis, les commerces ont fermé, tout comme les salons de coiffure, cinémas et salles de sport, tandis que les restaurants ne sont autorisés à servir que des plats à emporter.

Les transports publics ont cessé et les avions ont été cloués au sol, prenant de court de nombreux Philippins coincés à Manille et dans l'impossibilité de rentrer chez eux.

D'autant plus que de nombreuses régions exigent désormais un certificat de non-infection, difficile à obtenir, selon les médias.

Les nouvelles mesures mettent à l'arrêt des pans entiers de l'économie philippine, a reconnu la présidence, qui a averti que l'activité économique du pays avait lourdement décroché au premier semestre.

Le PIB avait déjà décroché de 5 % au premier trimestre par rapport au dernier trim estre de 2019. Ce reconfinement a été décidé par les autorités après le cri d'alarme des associations de médecins, qui ont averti que le pays était en train de "perdre la bataille" contre le Covid-19.

Une lettre ouverte d'un million de

personnels de la santé appelle les autorités à "intervenir".