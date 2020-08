L'Afrique du Sud a passé le cap des 10.000 morts du coronavirus depuis que l'épidémie est apparue dans ce pays en mars, a annoncé samedi le ministère sud-africain de la Santé.

L'Afrique du Sud a aussi enregistré au total 553.188 cas de contamination, soit plus de la moitié des ceux constatés sur l'ensemble du continent.

Il s'agit aussi du 5e plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde.

Selon le ministre de la santé Zweli Mkhize, 301 nouvelles morts dues au virus ont été recensées ces dernières 24 heures.

"Nous avons passé la barre des 10.000 morts, avec 10.210 décès cumulés", a-t-il dit.

Plus de la moitié des nouveaux décès constatés samedi sont survenus dans la province du KwaZulu-Natal (sud-est), a-t-il précisé .

"Le pic (de l'épidémie) est ici, là où nous sommes", a déclaré M. Mkhize samedi en visitant un hôpital de cette province.