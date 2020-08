La Nouvelle-Zélande a atteint dimanche la barre des cent jours sans aucune nouvelle contamination au coronavirus, même si les autorités sanitaires ont prévenu qu'il était hors de question de baisser la garde.

Il y a actuellement 23 cas personnes porteuses du Covid-19 dans l'archipel océanien mais elles ont toutes été dépistées à la frontière, en entrant dans le pays, et se trouvent en quarantaine.

"Atteindre les 100 jours sans transmission dans la population est une étape importante, cependant, comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre négligence", a dit le directeur de la santé, Ashley Bloomfield. "Nous avons vu à l'étranger à quelle vitesse le virus peut réapparaître et se propager dans des endroits où il était auparavant sous contrôle, et nous devons être prêts à juguler rapidement tout nouveau cas à l'avenir en Nouvelle-Zélande", a-t-il ajouté.

La Nouvelle-Zélande, qui compte cinq millions d'habitants, a compté 1.219 cas confirmés de coronavirus depuis février, le dernier diagnostiqué datant du 1er mai. Elle déplore 22 décès. L'Organisation mondiale d e la santé (OMS) a jugé le pays exemplaire pour avoir "éliminé avec succès la transmission dans la population".

La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières le 19 mars. Elles sont désormais strictement contrôlées: toute personne arrivant dans le pays doit observer une quarantaine de 14 jours.

Les Néo-Zélandais ont retrouvé un mode de vie presque normal, sans distanciation sociale et avec public autorisé lors d'événements sportifs et culturels. Dans l'éventualité d'une deuxième vague, le gouvernement a demandé à ce que tous les ménages conservent des kits d'approvisionnement d'urgence comprenant des masques.