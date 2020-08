Le gouvernement d'Entente nationale libyen a exprimé samedi son "entière solidarité" avec l'Algérie suite au séisme ayant frappé vendredi la wilaya de Mila, selon un communiqué du ministère libyen des Affaires étrangères.

"Le gouvernement d'Entente nationale exprime son entière solidarité avec la République algérienne et le peuple algérien frère, suite au séisme ayant frappé la wilaya de Mila, et a fait part de sa satisfaction qu'il n'y ait pas de victimes", précise le communiqué publié sur le site officiel du MAE libyen.

Le Gouvernement libyen a également exprimé sa "conviction totale" quant à la capacité du gouvernement algérien, sous la direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de gérer cette situation, tout en souhaitant davantage de "prospérité" et de "stabilité" à l'Algérie et "plus de progrès pour le peuple algérien frère".