Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné vendredi des instructions pour assurer tous les moyens d'aide aux sinistrés suite aux deux secousses telluriques enregistrées vendredi matin dans la wilaya de Mila, a affirmé le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.

Dans une déclaration à la Télévision algérienne, M. Djerad a indiqué que "le Président de la République a donné des instructions à ses services pour établir un contact direct et coordonner avec le ministre de l’Intérieur et les autorités locales, de manière à assurer tous les moyens d’aide aux sinistrés du séisme".

"L'Etat ne ménagera aucun effort pour assurer tous les besoins nécessaires aux citoyens", a-t-il assuré, ajoutant "nous suivrons l’évolution de la situation et les conséquences de la secousse tellurique minute par minute".

"Le Président de la République a également instruit les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou de se rendre sur plac e pour suivre la situation de près", a fait savoir M. Djerad. Soulignant la nécessité d'"accélérer le programme de réhabilitation des habitations endommagées et d'indemniser leurs propriétaires", le Premier ministre a affirmé que le barrage de Beni Haroun n'a pas été impacté par les secousses telluriques et qu'aucun dysfonctionnement technique n'a été enregistré. Une secousse tellurique de magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 07h15 dans la wilaya de Mila, selon le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala dans la même wilaya.

Une nouvelle secousse tellurique de magnitude de 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter s'en est suivie à 12h13 dans la même wilaya. Son épicentre a été localisé à 3 km au Sud de Hammala.