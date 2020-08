Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a indiqué vendredi, depuis le site du barrage Béni Haroun à l’extrême Nord de la wilaya de Mila, que ‘’des équipes techniques d’appui à celles opérant sur place ont été chargées pour l’élaboration, dans les meilleurs délais, d’un état des lieux général et clair sur la situation des édifices endommagés suites deux secousses telluriques qui ont frappé la région ce matin’’.

‘’Des équipes techniques spécialisées des wilayas de Mila, Sétif, Constantine et Jijel sont sur le terrain et oeuvrent à constater et recenser les dégâts, et seront appuyées ce soir, par d’autres brigades composées de 30 spécialistes pour l’élaboration d’un schéma général et clair sur la situation des édifices endommagés’’, a précisé le ministre lors de sa visite au barrage Beni Haroun, accompagné par la ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou M. Beldjoud a souligné que ‘’les deux secousses te lluriques ont considérablement affecté la vieille ville et la cité Kherba au chef lieu de wilaya’’, affirmant que ‘’des mesures d’urgence ont été prises pour prévenir tout éventuel danger’’.

Dans ce sens, le ministre a fait état de bâtisses effondrées dont les occupants nécessitent une prise en charge ‘’immédiate’’, relevant que des aides seront octroyées aux propriétaires de maisons présentant des fissures.

S’agissant du barrage Beni Haroun, le ministre a affirmé que cette infrastructure hydraulique ‘’n’a pas été affectée par les dernières secousses telluriques enregistrées dans cette wilaya (une première depuis 3 semaines et 2 autres aujourd’hui vendredi)’’, ajoutant que le méga barrage ‘’est en bon état selon les rapports et constats des brigades techniques’’.

Il a indiqué ‘’qu’une autre équipe viendra demain, samedi sur place pour suivre la situation du barrage et s’assurer de son bon état’’.

Les deux secousses telluriques enregistrées vendredi à Mila ont provoqué, selon la protection civile, l'effondrement total de deux maisons situées dans la vieille ville et une autre habitation composée de 4 étages dans le quartier El Kherba, au chef-lieu, en plus des fissures sur la chaussée de ce même quartier sur une distance de 500 mètres, et des fissures sur les piliers et murs et effond rements partiels dans 15 maisons à la vieille ville, 11 maisons à la cité El Kharba et 5 maisons à la cité Ksar El MA de la ville de Mila Pour rappel, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, de se rendre à Mila pour "suivre de près la situation suite aux deux tremblements de terre qui ont frappé la wilaya vendredi matin".

Le Président Tebboune a également instruit à l’effet de déployer tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux citoyens impactés.