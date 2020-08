Le Croissant rouge algérien (CRA) a supervisé, jeudi, une opération d'envoi de plus de 200 tonnes d'aides au Liban ainsi qu'une équipe du CRA composée de secouristes et d'experts en gestion de catastrophes et ce afin d'aider ce pays frère à surmonter la situation difficile induite par l'explosion survenue mardi au port de Beyrouth, faisant plusieurs morts et blessés.

Plus de 200 tonnes d'aides seront envoyées au peuple libanais dans le souci de le soutenir à traverser cette épreuve difficile, a fait savoir à l'APS la présidente du CRA, Saida Benhabiles, soulignant que "les aides, constituées de denrées alimentaires, de produits médicaux et autres, seront acheminées à bord d'avions militaires à partir de jeudi soir".

Le CRA procèdera, dans ce sens, à l'envoi d'une équipe composée de nombre de secouristes et d'experts en gestion des catastrophes qui apporteront leur aide au Liban pour traverser cette épreuve difficile", a-t-elle ajouté.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, hier mercredi à l'issue de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec son confrère, le Président Michel Aoun, l'envoi immédiat d'aides au peuple libanais frère, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Selon le même communiqué, "En application de cet ordre, quatre (4) avions algériens s'apprêtent à décoller en direction de Beyrouth transportant: - Des équipes constituées de médecins, chirurgiens et pompiers.

- Des fournitures médicales et pharmaceutiques.

- Des produits alimentaires.

- Des tentes, des couvertures et autres...

Un navire algérien chargé de matériaux de construction pour contribuer à

la reconstruction de ce qui a été détruit par l'explosion devra également larguer les amarres en direction de ce pays, avait conclu la source.