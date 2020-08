Le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a annoncé, jeudi à Boumerdes, le lancement d’un programme sectoriel spécial destiné à encadrer et à organiser les abris naturels de pêche artisanale répartis à travers les wilayas côtières.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite d’inspection des travaux de volontariat menés au niveau de l’abri naturel de pêche artisanale «El koss» dans la ville de Dellys (à l’est de la wilaya), M. Ferroukhi a souligné que son département ministériel a lancé récemment un programme sectoriel destiné à encadrer et à organiser les 56 abris naturels de pêche artisanale répartis à travers les wilayas côtières.

Des milliers de petits pêcheurs vivent de ces abris naturels, a affirmé le ministre, soulignant que ce programme s’inscrit dans le cadre des programmes de développement du Gouvernement et prévoit en particulier "la valorisation" des capacités du secteur dans "le maintien de la dynamique actuelle de développement en vue de réaliser le développement durable".

Ledit programme ou feuille de route prévoit, en outre, "le lancement de programmes de formation" en faveur de tous les pêcheurs et artisans et leur "accompagnement" pour atteindre un niveau professionnel, en les incitant à s’organiser en associations professionnelles qui "veillent à améliorer et à développer les conditions de travail des professionnels" et "à gérer ces abris, et à assurer une protection sociale aux pêcheurs", précise le ministre. La visite effectuée au niveau de l'abri de pêche au lieudit "El Kaous" dans la ville de Dellys est "une affirmation de l'importance" de ce type de pêche artisanale traditionnelle et de ses atouts, a indiqué le ministre, ajoutant que le secteur peut "développer" ce mode de pêche artisanale à travers tous les sites existants tout au long de la côte algérienne "en activant et en valorisant toutes les capacités disponibles".

Après avoir écouté les différentes préoccupations des pêcheurs, M. Ferroukhi a estimé que l’abri naturel de pêche artisanale «El koss» dans la ville de Dellys est un "bon exemple à suivre au niveau national" à bien des égards.

Le plus marquant de ces aspects, explique le ministre, consiste en la "fédération" d'efforts des autorités locales et de l'Association des pêcheurs et la solidarité des bienfaiteurs dans le cadre de ce que l'on appelle dans la région "Twizah" qui a abouti à "la réhabilitation" de cette structure, ainsi que "le sauvegarde de son caractère traditionnel et artisanal".

M. Ferroukhi a inspecté, au niveau de cet abri qui accueille plus de 140 petits bateaux de pêche, les travaux dont a bénéficié cet abri traditionnel après que l'Association Delphine El Kaous" ait organisé une opération de solidarité "Twizah", à laquelle ont pris part nombre de bienfaiteurs de différents domaines à travers le nettoyage des accès de cet abri, la fourniture de l'éclairage et des eaux et la protection de l'abri des vents et des courants marins.