Le nombre de décès dus au Covid-19 dans l'Etat américain de Californie a franchi la barre des 10.000 vendredi, selon les derniers chiffres du département de la santé publique de l'Etat.

Avec une population d'environ 40 millions d'habitants, l'Etat le plus peuplé du pays a vu ses décès liés au Covid-19 augmenter de 142 pour atteindre 10.011 au cours des dernières 24 heures, a indiqué le département dans son rapport quotidien, repris par des médias. Les cas confirmés de Covid-19 dans cet Etat ont augmenté de 8.436 pour atteindre 538.416.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Dr Mark Ghaly, a révélé qu'un problème avait entraîné un arriéré de 250.000 à 300.000 dossiers de santé non traités en Californie.

Le responsable, a insisté sur le fait que les tendances globales du Covid-19 au niveau de l'Etat de Californie restaient cohérentes, puisque tous les dossiers enregistrés n'étaient pas des cas d'infection confirmés et que certains pouvaient être des doublons.

Quelque 8.596.882 tests ont été effectués en Californie, soit une augmentation de 96.419 par rapport aux 24 heures p récédentes.

De son côté, le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays (plus de 10 millions d'habitants), a enregistré 48 nouveaux décès vendredi, portant le nombre de morts à 4.869.