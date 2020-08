Deux nouvelles structures hospitalières en cours de réalisation dans la wilaya déléguée de Touggourt (60 km au Nord d’Ouargla) seront réceptionnées avant la fin de l'année en cours,a-t-on appris samedi des services de la wilaya.

Ces deux structures concernent un hôpital de 240 lits au chef-lieu de wilaya déléguée de Touggourt ainsi qu’un autre de 60 lits dans la commune de Témacine, a-t-on précisé.

"Nous sommes en train de suivre le projet de l’hôpital de 240 lits qui accuse un retard dans sa réalisation", a affirmé le wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, dans une déclaration à la presse, en marge d'une récente visite de terrain d'évaluation de projets de développement dans la wilaya déléguée de Touggourt.

Il a précisé que les travaux de réalisation de cet établissement de santé ont atteint un taux d’avancement avoisinant les 95%, tandis que son équipement est à 60%.

Une fois opérationnel, l’hôpital de Touggourt permettra de renforcer sensiblement les prestations médicales dans la région et soulagera l'Etablissement public hospitalier EPH-Slimane Amirat de Touggourt, a-t-on souligné. Occu pant une superficie totale de 60.000 m2, ce projet qui entre dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois, disposera d'une bâtisse de trois étages, composée notamment d'un service des urgences, d'un autre de réanimation et de soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d'analyses et des unités d'hospitalisation, selon sa fiche technique.

L’hôpital de Témacine est lui aussi au stade des "dernières retouches", a ajouté la même source, signalant que son équipement sera entamé incessamment. Ces structures de santé devront permettre de répondre à l’attente des populations des agglomérations précitées ainsi que des localités avoisinantes, et leur assurer une bonne couverture sanitaire, estiment les services de la wilaya.