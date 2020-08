L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy a consacré un paquet d'aides d'un montant global de 100 millions de dinars durant le deuxième trimestre 2020, pour soutenir les efforts de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Algérie, a indiqué jeudi l'entreprise dans un communiqué. Ce montant a été investi essentiellement dans l'achat d'équipements médicaux accompagnant les actions du ministère de la Santé et dans l'aide apportée aux plus démunis, a précisé la même source.

Ces actions d'aide s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie adaptée au nouveau contexte marqué par la propagation du coronavirus, visant à "mieux servir ses clients et assumer sa responsabilité sociétale". Djezzy a fait remarquer, dans ce sens, que la continuité de service a pu être préservée au cours du deuxième trimestre, et ce, grâce à une "adaptation rapide" de la société face à la pandémie pour préserver la sécurité des employés mais aussi celles de ses clients. Ainsi, la grande majorité des employés a été mise en télétravail tandis que les mesures barrières étaient renforcées pour le personnel sur le terrain (hyg iaphones en boutiques, masques et gels pour les effectifs techniques).

En outre, l'opérateur a modernisé son application officielle "DjezzyApp", ce qui a permis d'accélérer "significativement" le paiement par Flexy (service de rechargement), évitant aux clients de se déplacer en magasins, selon la communiqué. "L'adaptation rapide de l'entreprise à ce contexte inédit a été rendue possible grâce aux efforts de transformation digitale et de modernisation des process mis en oeuvre par Djezzy au cours des dernières années", a souligné l'opérateur. Par ailleurs, Djezzy a annoncé avoir investi au cours du deuxième trimestre 3,1 milliards de dinars dans son réseau, soit une hausse de 68% par rapport au trimestre précédent.