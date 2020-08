Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé mardi dans la commune de Ain Azal (50 km au Sud de Sétif) qu'une commission d’enquête, composée de cadres de son département et de la police des mines relevant de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) a entrepris des investigations pour déterminer les causes et les circonstances de l'effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l’entreprise nationale d’exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles, à Chaâba El Hamra, à la sortie Est de cette localité.

Lors d’une visite cet après-midi sur les lieux de l’incident, M. Arkab a affirmé que "cette commission enquête dès aujourd'hui sur les tenants et aboutissants de cet accident qui a provoqué la mort de deux travailleurs (39et 50 ans) et blessé grièvement un troisième (40 ans), et ce pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir".

Faisant état du soutien et de l’aide de l'Etat aux familles des victimes, le ministre a promis d'améliorer les conditions de travail de s mineurs et de prendre en charge toutes leurs préoccupations dans les plus brefs délais.

S’agissant du secteur minier, M. Arkab a déclaré que son département ministériel œuvre à développer l'activité minière en "prenant en considération toutes les spécificités et les normes techniques nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des mines ainsi que des citoyens se trouvant à proximité".

Dans ce contexte, le ministre a relevé que l'objectif de son ministère est de "poursuivre les efforts pour développer l'activité minière en Algérie au profit des travailleurs, du pays et de l'économie nationale en général".

Selon le ministre des Mines, "la feuille de route élaborée pour relancer le secteur minier en Algérie a été approuvée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et sera bientôt mise en œuvre", ajoutant que la première partie sera axée sur le facteur humain et l'amélioration des conditions de travail".

M. Arkab a entamé sa visite à Sétif en se rendant au centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour Saâdna du chef-lieu, pour s’enquérir de l'état de santé du travailleur blessé suite à cet accident survenu vers 8 h 30 du matin, dû à une explosion suivie de l’effondrement partiel d'un tunnel de prospection sur une profondeur de 1000 m.

Consécutivement à cette ex plosion, le Président de la République, a chargé le ministre des Mines, de se rendre à Ain Azal pour suivre de près l'évolution de la situation et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident.