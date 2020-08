Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, mardi, un message de condoléances aux familles des deux employés décédés, suite à l'effondrement d'un tunnel au niveau d'une mine de zinc, à l'est de Ain Azal (Sétif) dans lequel il a exprimé "ses sincères condoléances et sa profonde compassion" suite à ce terrible accident.

Suite au tragique accident dû à l'effondrement d'un tunnel au niveau d'une mine de zinc dans la région de Kharza Youcef, à l'Est de Ain Azal (Sétif), ayant fait deux morts et un blessé parmi les employés, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des deux victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Son vaste paradis", tout en souhaitant à l'employé blessé un prompt rétablissement.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait chargé le ministre des Mines, Mohamed Arkab de se rendre à Ain Azal pour suivre de près l’évolution de la situation, et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident. Selon l’enquête prél iminaire, l’explosion est due à une mauvaise manipulation des explosifs généralement utilisés dans l’extraction des produits non ferreux.