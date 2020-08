Le ministre des Mines Mohamed Arkab s’est enquis mardi au CHU Mohamed Abdennour Saâdna de Sétif de l’état de santé du travailleur blessé dans l’effondrement partiel d’un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra à l’entrée Est de la commune d’Ain Azel (50 km au Sud de Sétif).

M. Arkab a assuré que "l’Etat prendra en charge la famille du blessé dont l’état de santé actuel est stable et ne porte point à s’inquiéter jusqu’à son rétablissement définitif et la reprise de son travail." Il a également exhorté les responsables du CHU à mobiliser tous les moyens pour lui assurer une bonne prise en charge.

Le ministre a présenté à l’occasion les condoléances du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre M. Abdelaziz Djerad aux familles des deux victimes décédées à leurs domiciles respectifs leur assurant que "l’Etat les soutiendra et est à leur côté suite à cet accident tragique." Il a également promis d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de cette mi ne et de prendre en charge toutes leurs préoccupations dans les plus proches délais.

Le Président de la République avait chargé le ministre des Mines de se rendre à Ain Azal pour suivre de près l’évolution de la situation suite à cet accident minier et de présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident.