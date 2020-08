L'attaquant international algérien de Dijon FCO Yassine Benzia, toujours en phase de rééducation après une grave blessure à la main gauche suite à un accident de buggy, espère pouvoir retrouver la compétition au mois de janvier prochain, selon le journal l'Equipe.

L'ancien Lyonnais (25 ans), qui compte quatre sélections avec l'Algérie (1 but), a été victime de cet accident en mai dernier.

A un certain moment, les médecins avaient craint pour la viabilité de sa main gauche, car elle avait été sérieusement endommagée. C'est d'ailleurs au prix de plusieurs lourdes opérations que sa main a pu être sauvée, notamment après la réduction de la fracture et la stabilisation du poignet. Pour l'instant, toute forme de course lui est proscrite.

Les délais sont nécessairement fluctuants, en fonction de la récupération.

Mais les médecins ne sont pas inquiets quant à sa capacité à reprendre, à terme, une activité au plus haut niveau, selon le journal. Dans l'esprit du joueur, en contact régulier avec le staff et les dirigeants du DFCO, l'objectif est clair : revenir lors de la seconde partie de s aison, en janvier.

Un objectif qui semble "réalisable", même selon le staff médical en charge des interventions, car il table sur ce même délai, indique-t-on de même source.

Mais avant cela, Benzia devra subir dans les prochaines semaines une dernière opération de sa main gauche et à l'issue de laquelle commencera sa période de reprise athlétique qui se fera à Dijon.