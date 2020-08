Le chef du parti travailliste britannique, Keir Starmer, a mis en garde mercredi contre un retrait brutal du dispositif de chômage partiel qui pourrait créer "un choc" sur l'emploi, au moment où les annonces de plans sociaux se multiplient.

"Le retrait uniforme du chômage partiel présente un risque sur l'emploi qui pourrait se traduire par des licenciements à travers le pays", écrit M. Starmer dans le quotidien The Guardian.

Le gouvernement prévoit de retirer fin octobre ce dispositif censé, depuis mars, protéger des emplois au sein d'entreprises frappées de plein fouet par la crise économique consécutive à la pandémie.

Le gouvernement prenait jusqu'à présent en charge 80% du salaire, à hauteur de 2.500 livres par mois, mais demande désormais une contribution depuis août aux entreprises, qui paient désormais une partie de ce dispositif très coûteux.

Au total, 9,6 millions de salariés en bénéficiaient au 2 août, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Quelque 1,2 million d'entreprises y ont recours et la facture atteint 33,8 milliards de livres pour les finances publiques du Royaume-Uni. "Le chômage partiel ne doit pas durer indéfiniment", reconnaît M. Starmer, mais "nous appelons le gouvernement à adapter son soutien pour les secteurs les plus touchés", plaidant notamment pour la mise en place d'un fonds d'aide ou encore un soutien à la création d'emplois. Malgré les aides gouvernementales, les suppressions d'emplois se multiplient au Royaume-Uni, avec des annonces quasi quotidiennes, notamment dans le secteur du commerce et de la restauration.