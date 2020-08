Le nouveau ministre libanais des Affaires étrangères, Charbel Wehbé, a promis mardi de défendre les intérêts de son pays face à l'agression israélienne et de mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, a rapporté la chaîne locale Al-Jadeed. "J'oeuvrerai à la démarcation des frontières terrestres et maritimes avec Israël en plus du retour des fermes de Chebaa occupées et de la partie libanaise du village de Ghajar" sur le plateau du Golan, a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec son prédécesseur,

Nassif Hitti. Nassif Hitti a démissionné la veille, déplorant le manque de vision claire pour l'avenir du Liban en tant que pays indépendant. Adoptée en 2006 à la suite du conflit israélo-libanais, la résolution 1701 appelle notamment au retrait des forces israéliennes du Liban-Sud.