La Maison Blanche a condamné mardi la présence de forces militaires étrangères en Libye, affirmant qu'il n'y avait pas de "gagnant" dans la guerre civile qui déchire le pays. "Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par le conflit croissant en Libye. Nous nous opposons fermement à l'implication militaire étrangère, y compris à l'usage de mercenaires et de contractuels militaires privés, par toutes les parties", a dit dans un communiqué le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Robert O'Brien.

M. O'Brien, qui a par ailleurs repris le travail mardi après avoir surmonté une infection au coronavirus, a dit que le bras de fer entre plusieurs pays dans ce pays stratégique et pétrolier représentait "de graves menaces pour la stabilité régionale et le commerce mondial". D'après lui, M. Trump s'est entretenu de la Libye avec plusieurs dirigeants de pays tiers récemment, et "il est clair qu'il n'y a pas de gagnant" dans le conflit. "Les Libyens ne peuvent être gagnants que s'ils serrent les rangs pour regagner leur souveraineté et reconstruire un pays uni", a affirmé le conseiller.