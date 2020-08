Seule la question du Sahara occidental est restée en suspens.

Toutefois, l'esprit du panafricanisme de Marcus Garvey, continuera d’éclairer l'unité du continent africain", a dit Geingob, dont les propos ont été rapportés dimanche par le quotidien New Era.

Lors d'un événement virtuel marquant le 100e anniversaire de la Déclaration de Garvey sur les droits des peuples noirs du monde, le président Hage Geingob, a salué la mémoire de ce nationaliste noir de la Jamaïque qui "avait semé les graines de lutte contre le colonialisme, le racisme et la division, et surtout la graine de solidarité panafricaine pour parvenir à un continent libéré".

"Il nous a dit ce qui est possible (de faire) , même dans des circonstances difficiles.

En effet, Garvey est un héros qui a inculqué le sentiment d'identité aux Africains et la poursuite incessante du panafricanisme", a déclaré Geingob, qui célèbre son 79e anniversaire.

Le chef de l’Etat namibien, a soutenu que " les écrits de Garvey, son activisme pour l'unité de l'Afrique et les personnes d'origine africaine ont inculqué dans l’esprit de ces derniers la fierté de se battre pour la libération politique ". "Les idées et la mission que Garvey nous a confiées sont toujours aussi pertinentes qu'elles l'étaient il y a un siècle", a conclu le Chef d'Etat namibien.